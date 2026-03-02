Prandelli: “La Fiorentina deve stare attenta. Non mi immaginavo questa annata”

"Fiorentina-Parma è proprio una partita del cuore per me. Nessuno si aspettava una Fiorentina in quelle posizioni, in queste ultime settimane sta recuperando anche se secondo ma deve comunque stare molto attenta lo stesso, perché non è facile recuperare e avere continuità. Aspettiamo la partita con l'Udinese, poi vedremo. No, non avrei mai pensato davvero una situazione cosi. Di solito quando c'è Fiorentina-Parma, questa partita non la guardo. Eh sì, perché io ho fatto due anni meravigliosi a Parma, ho lasciato degli amici indimenticabili. Però vivo a Firenze e sono diventato tifoso della Fiorentina e quindi il cuore e la ragione, come hai detto tu, vanno insieme. Però cuore e ragione possono andar d'accordo, senza pensarci troppo"