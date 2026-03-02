Viola News
Prandelli: “La Fiorentina deve stare attenta. Non mi immaginavo questa annata”

La Fiorentina affronterà il Parma nel prossimo turno. Cesare Prandelli racconta il suo rapporto con le due squadre
Cesare Prandelli ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta di Parma. Le parole dell'ex tecnico della viola:

"Fiorentina-Parma è proprio una partita del cuore per me. Nessuno si aspettava una Fiorentina in quelle posizioni, in queste ultime settimane sta recuperando anche se secondo ma deve comunque stare molto attenta lo stesso, perché non è facile recuperare e avere continuità. Aspettiamo la partita con l'Udinese, poi vedremo. No, non avrei mai pensato davvero una situazione cosi. Di solito quando c'è Fiorentina-Parma, questa partita non la guardo. Eh sì, perché io ho fatto due anni meravigliosi a Parma, ho lasciato degli amici indimenticabili. Però vivo a Firenze e sono diventato tifoso della Fiorentina e quindi il cuore e la ragione, come hai detto tu, vanno insieme. Però cuore e ragione possono andar d'accordo, senza pensarci troppo"

