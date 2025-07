Pongracic: “Faccio molte domande a Pioli. Voglio esprimermi al 100% dall’inizio”

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato dalla tournee in Inghilterra ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole

Il difensore centrale croato della Fiorentina, Marin Pongracic ha parlato dalla tournée in Inghilterra ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole.

"L'allenamento di oggi è stato molto tosto, ma è giusto così. Lavoriamo molto forte in questi giorni. Siamo felici perché tutto questo servirà durante la stagione."

Le richieste di Pioli — "Qualcosa rispetto all'anno scorso cambierà. Vogliamo giocare in maniera diversa e credere nel nostro stile di gioco fin dalla prima partita di campionato. Servirà un po' di tempo per capire le nuove indicazioni del mister. Infatti noi difensori facciamo molte domande a Pioli perché se noi sbagliamo qualcosa possiamo mettere in pericolo la squadra."

Il tuo anno viola — "E' stato un anno particolare. All'inizio abbiamo avuto tante difficoltà. I risultati non arrivavano e il gioco non era dei migliori. Io ho avuto due infortuni: prima uno al flessore e poi al gluteo. Entrambi i problemi mi hanno tenuto fuori 6 mesi, anche perché quando sono tornato disponibile non ho giocato, visto che i miei compagni stavano andando bene. Poi con un po' di pazienza sono riuscito a tornare sul finale di stagione e ho giocato tanto e bene. Fin dall'inizio avrei voluto dare il mio meglio. In questa stagione voglio dare il 100% da subito."

Questa stagione — "Il finale di stagione scorsa mi ha visto protagonista. Adesso lavoro tutti i giorni per avere una stagione al massimo del mio livello."

Le tue caratteristiche — "Tanti anni fa facevo altri ruoli, è da un po' che faccio il difensore centrale. Da piccolo ho giocato in attacco. Mi piace andare in avanti per aiutare i miei compagni. Ovviamente voglio rischiare il meno possibile, perché in caso di errore è la squadra che paga le conseguenze."

Il resto dell'intervista andrà in onda nel corso del Pentasport di Radio Bruno di stasera...