Polverosi su Comuzzo: “Penso di aver capito cosa ci vorrà fare la Fiorentina”

Il vero nodo per Paratici, però, non riguarda tanto la scelta di un singolo giocatore quanto quella di una direzione tecnica precisa, di una filosofia da seguire. Da questa stagione qualcosa si può anche salvare, ma restano davvero tanti interrogativi. Alcuni calciatori, inoltre, vanno giudicati considerando anche quanto fatto negli anni precedenti. Comuzzo? Ha già accumulato diverse esperienze in Serie A. Soltanto la Fiorentina conosce fino in fondo la sua situazione e può decidere quale sia la soluzione migliore: capire se il ragazzo abbia bisogno di continuità, di maggiore supporto o semplicemente di tempo. Tra tutti, è probabilmente quello che ha avuto l’involuzione più evidente. Più che un semplice calo, il suo è sembrato un vero tracollo. Nonostante questo, però, non penso che la Fiorentina abbia intenzione di cederlo.