Il giornalista Alberto Polverosi, a Lady Radio, ha parlato della situazione in casa Fiorentina in vista del ritorno con il Rakow. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Polverosi: “Questo il vero Parisi, meglio di Empoli. Ora serve equilibrio”
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Polverosi: “Questo il vero Parisi, meglio di Empoli. Ora serve equilibrio”
Le parole del giornalista, Alberto Polverosi, sulla situazione in casa Fiorentina alla vigilia del ritorno di Conference League
La Fiorentina ci ha abituato a frequenti ricadute, ma sarebbe veramente clamoroso se dopo la vittoria con la Cremonese trovasse il modo di tornare in zona retrocessione. Non solo la vittoria, ma anche il punteggio ha un valore. Non siamo ancora salvi, ma possiamo affrontare i prossimi impegni in modo diverso.
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Sui tifosi—
Il tifoso ragiona di pancia, di cuore, di sentimento, e quindi dopo una vittoria come quella di lunedì si esalta. Tocca a noi, giornalisti e opinionisti, mantenere l'equilibrio e rimettere le cose al loro posto. Bisogna ragionare con calma e spiegare perché la Fiorentina è andata così male quest'anno. Se domenica perdiamo con l'Inter, e le altre non perdono, sei di nuovo lì, ma è normale, lo dice la classifica.
Su Parisi—
Sta avendo lo stesso rendimento che aveva a Empoli, dove giocava alto e spaccava le partite, sebbene sulla fascia sinistra e non a piede invertito. La differenza è che a Empoli il destro non lo usava mai, lunedì invece ha segnato col piede debole. Questo per dire che il vero Parisi è questo, che prende palla e sprinta, solo che a Firenze lo abbiamo scoperto soltanto adesso.
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