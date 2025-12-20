Poesio spiega: “Paratici è l’ammissione di colpe della società!”

Il commento di Enrnesto Poesio a Radio Bruno

Redazione VN 20 dicembre 2025 (modifica il 20 dicembre 2025 | 19:32)

Ernesto Poesio nel Pentasport di Radio Bruno commenta così il possibile arrivo di Fabio Paratici a Firenze: “L’ingresso di un dirigente esterno è una novità importante. È la dimostrazione che da soli non si può risolvere questa situazione. Ferrari resterà al suo posto, ma Paratici ha esperienza e non verrà qui per fare l’esecutore o il yes man: avrà carta bianca".

"In vista dell’Udinese, la scelta non sarà tanto tattica quanto disperata. Giocheremo di più sugli esterni, come già visto con la Dinamo Kiev. La difesa a quattro sembra la strada più logica da seguire, perché quella a tre finora si è dimostrata fallimentare e per molti giocatori è diventata un alibi".

"Molti di loro non aspettano altro che andare via. Le parole dopo Losanna, ‘chi vuole andare se ne vada’, sono state un errore. Adesso chi può tirare indietro la gamba lo può fare. Serve responsabilità immediata, perché la squadra rischia di smarrirsi definitivamente. Il momento è critico, e ogni decisione conta".