Vaciago presenta Paratici: “Torna col dente avvelenato. Problemi solo con Sarri”

Le parole del direttore di Tuttosport a Radio Bruno

Redazione VN 20 dicembre - 18:54

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno tracciando un ritratto completo e senza filtri di Fabio Paratici, nome sempre più caldo per il futuro dirigenziale della Fiorentina. Di seguito la citazione integrale del suo intervento:

"Paratici ha vinto tanto. È uno dei ds più bravi del mondo. Il fatto che il Tottenham lo abbia tenuto come consulente nonostante la squalifica identifica molto le sue qualità. È un direttore maniacale. Vive di calcio 24 ore su 24. È dedito al lavoro in maniera stakanovista, non si ferma mai. Ragiona sempre su come gestire e migliorare la squadra. Segue gli allenamenti. È uomo di campo e di mercato".

"L’unico allenatore che gli ha dato qualche problema è stato Sarri. Lo ha scelto lo stesso Paratici. Sarri ha vinto lo Scudetto, ma non è mai nato il rapporto allenatore-squadra".

"Quando Marotta lasciò la Juve nel 2018, lui era responsabile dell’area calcio, il ruolo che ricoprirebbe alla Fiorentina. Coordinava Cherubini, oggi al Parma, e Manna, ora al Napoli. Al Tottenham si occupava di tutta la parte calcistica. Sarebbe perfettamente in grado di gestire la Fiorentina".

"Bisogna capire la sua capacità di lavorare con una proprietà lontana. Io penso, da fuori, che i problemi della Fiorentina siano di spogliatoio. Serve un direttore che vada a sistemare tutto. C’è una squadra che sta mangiando ogni allenatore che arriva".

"Paratici arriva con una grande voglia di rivincita, col dente avvelenato. Torna nel sistema italiano con cui ha un conto in sospeso sul caso plusvalenze, di cui ha pagato solo lui. Torna per dimostrare di essere l’uomo dei nove Scudetti della Juventus. È l’uomo che si inventò l’operazione Ronaldo".