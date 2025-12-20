Da Udine: “Non sono concessi cali di concentrazione. Zaniolo ha il fuoco dentro”

Davide Marchiol, giornalista di TuttoUdinese, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per analizzare la situazione in casa Udinese in vista della sfida di domani.
E' chiaro che se andiamo a guardare le individualità della Fiorentina sono presenti giocatori importanti e, dall'esterno, si fa fatica a capire questa situazione. E' una partita che inizia a sapere di ultima spiaggia, da Udine ci aspettiamo una Fiorentina che darà il tutto per tutto. L'Udinese non può permettersi cali di concentrazione o prestazioni come quella di Genova. La vittoria contro il Napoli è stata molto convincente, ha riportato entusiasmo e adesso l'obiettivo è proseguire su questa strada dando continuità. La sensazione è che l'Udinese abbia i mezzi per fare un campionato che si limita alla semplice salvezza. Dovrebbe esserci la riconferma degli 11 contro il Napoli; Kamara potrebbe esserci ma difficilmente partirà dal 1'. Zaniolo sta facendo il tuttocampista e, tutto quello che era stato detto in estate si sta rivelando verità. In campo è sempre l'ultimo a mollare, si vede che ha il fuoco dentro e deve aver capito di aver fallito troppo spesso. a Udine ha tutti gli elementi per rilanciarsi, e lui vuole sfruttare questa occasione. Ovviamente c'è ancora qualche aspetto da migliorare ma possiamo dire tranquillamente che si è preso in mano la squadra in tempi molto rapidi.
