Il doppio ex di Fiorentina e Udinese, Renzo Contratto, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per analizzare il momento in casa viola:
Contratto: "Fiorentina fragile, serve difesa a 4 e più potere a Goretti"

Renzo Contratto nel suo intervento a Radio Bruno si è soffermato sul periodo buio in casa viola
La Fiorentina in questo momento sta vivendo un dei momenti più difficili degli ultimi anni. Un aspetto che va analizzato e cambiato è la difesa, ti manca solidità nel reparto difensivo e non a caso hai una media di 2 gol presi a partita. Io ripartirei a 4 cercando di dare maggiore solidità alla retroguardia, poi schiererei una linea a 4 anche a centrocampo e davanti la coppia Kean-Piccoli. In questo momento anche gli uomini chiave non stanno rendendo, la squadra deve ripartire da dei segnali che devono arrivare dai leader dello spogliatoio. Io ho una grandissima stima e fiducia in Goretti, credo che sia uno dei più grandi intenditori di calcio che abbiamo nel nostro campionato; io darei maggiore potere decisionale a lui. Penso che sia nell'interesse del calcio italiano che la Fiorentina rimanga in Serie A. Ripeto, io darei maggiore potere a Goretti perché ha tutte le qualità per poterlo fare.
