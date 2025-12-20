Bocci: “Paratici ha sofferto senza Marotta. E Goretti? Guardate l’esempio Inter!”

Alessandro Bocci su Fabio Paratici: il suo commento

Redazione VN 20 dicembre - 19:10

Al Pentasport di Radio Bruno, Alessandro Bocci ha tracciato un quadro chiaro sul possibile ritorno di Fabio Paratici in Italia e sulla situazione attuale della Fiorentina.

“Paratici è cresciuto con Marotta. Dopo l’addio di Marotta ha sofferto. Sa osare anche nelle scelte. In virtù di una rivoluzione, Paratici può essere l’uomo giusto per la Fiorentina. Certo, bisogna saper fare le rivoluzioni, soprattutto perché la Fiorentina ha tanti giocatori di proprietà. È sicuramente più un uomo di campo che di scrivania.

La sconfitta di Losanna è una ferita grande per me. Il Losanna non era il Real Madrid, abbiamo visto qualcosa di imbarazzante. Paratici e Giuntoli hanno fatto male entrambi quando sono stati da soli. Certo, però, Giuntoli ha vinto uno Scudetto con il Napoli e credo che sia più completo come figura societaria. Paratici, invece, resta più concentrato sul campo.

Paratici quest’estate doveva andare al Milan prima di Tare. Stiamo parlando di un dirigente di livello. Anche lui ha bisogno di una rivincita, ed è perfetto per la Fiorentina. La Fiorentina deve tornare a lottare, perché adesso sta solo precipitando. Siamo lontani anni luce dal poter pensare al domani, bisogna pensare al presente.

Goretti? Credo che volesse un progetto tutto suo. Penso che all’inizio sicuramente resterà e poi… c’è sicuramente lavoro per due alla Fiorentina. Guardando l’esempio dell’Inter, quando Marotta è arrivato, Ausilio è rimasto e insieme hanno fatto un grande lavoro. A Firenze potrebbe essere la stessa cosa.”