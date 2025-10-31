Il giornalista Ernesto Poesio, al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato la situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Poesio: “Gestione Commisso contorta. Ancora c’è da capire l’addio di Palladino”
Certo che è anche una questione economica la scelta che sta facendo la Fiorentina, per questo penso che se le cose dovessero continuare ad andare male sia lui a salutare. La Fiorentina con Pioli ha fatto un all-in e questo arriva dalle continue dinamiche contorte della gestione Commisso, dove la chiarezza non è mai apposto. A tutti noi manca un tassello fondamentale della storia: perché Palladino è andato via? Ancora non lo sappiamo. Si fanno questi accordi di riservatezza che generano ancora più confusione. E tutto questo va contro a quelli che restano, perché sembra che ci sia qualcosa di inconfessabile. Questi sette anni sono pieni di misteri. La Fiorentina è l'unica squadra che ha avuto tre dimissione: Prandelli, Gattuso e Palladino. Cosa succede dentro la società?
