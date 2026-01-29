Poesio: “Como favorito a Firenze, che strano. Perplesso dalle parole di Vanoli”

Ernesto Poesio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:
Contro il Como c’è stato molto turnover e di fronte c’era probabilmente la squadra più in forma del campionato. Fa comunque effetto pensare che oggi, al Franchi, il Como possa partire favorito contro la Fiorentina, considerando che solo tre anni fa era ancora in Serie C. Al di là della prestazione, però, lasciano perplessi soprattutto le parole di Vanoli, quando parla di una partita che deve servire da lezione: quante lezioni deve ancora prendere la Fiorentina prima di imparare? Da troppo tempo, attorno all’ambiente viola, si percepisce una nuvola cupa. Il rapporto tra tifoseria, società e squadra si è raffreddato. Rocco Commisso ha avuto il grande merito di realizzare il Viola Park, ma anche il demerito di aver contribuito a dividere la città. È evidente che esista un modo diverso di vivere il calcio: Firenze, che ha sempre fondato la propria identità sul legame viscerale tra squadra e città, oggi rischia di apparire come una piazza qualunque.
