Ascari: “Alla Fiorentina sta mancando una cosa. I guai non sono finiti”

Il procuratore Eugenio Ascari, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato dei temi più caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Le parole del procuratore Eugenio Ascari sul momento che sta passando la Fiorentina dopo l'uscita dalla Coppa Italia
La prova dei viola contro il Como è stata un'ulteriore conferma dopo quella con il Cagliari. Mi vien da pensare che la vittoria contro il Bologna sia stata un caso eccezionale, anche se mi auguro che non sia così. Tutti pensavano che la Fiorentina fosse uscita da guai, ma così non è. Adesso deve rimboccarsi le maniche e acquisire uno spirito più operaio, che al momento sta mancando. Emergenza in attacco? Certo che sì. Dzeko è andato via e gli altri due sono in dubbio. Al Maradona si potrebbe vedere Fabbian falso nove come esperimento.
