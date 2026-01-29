Longhi: “Fiorentina caso emblematico. Ha tutto per uscire da questa situazione”

Il giornalista Bruno Longhi, intervento a Radio Sportiva, ha parlato anche della Fiorentina. Queste le sue parole:
I viola stanno giocando un buon calcio nelle ultime partite, li sto vedendo sempre. Anche contro il Como hanno lottato fino all'ultimo, seppur senza la formazione tipo e alcuni giovani in campo. La Fiorentina ha tutto per uscire dal marasma. Contro il Cagliari ha perso su due ripartenze, ma la squadra c'era.
E' un bravo allenatore, un "contiano" al 100%. Ha un'idea precisa di calcio e conosce il mestiere. Se è l'allenatore giusto per la Fiorentina? Bisogna capire di che Fiorentina parliamo: di quella che ha vinto campionati, di quella che ha faticato in altri casi, oppure di quella antecedente a questa che ha giocatore tre finali di coppa? Bisogna vedere cosa succedere nel corso della stagione. La Fiorentina è un caso emblematico: quando cominci ad infilare risultati negativi, inattesi, diventa difficile rimettersi in carreggiata. In queste situazioni, a volte, anche un punticino a volte è oro.
