Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Longhi: “Fiorentina caso emblematico. Ha tutto per uscire da questa situazione”

news viola

Longhi: “Fiorentina caso emblematico. Ha tutto per uscire da questa situazione”

Fiorentina esultanza
Le parole del giornalista e telecronista sportivo, Bruno Longhi, sulla situazione che sta vivendo la Fiorentina e il lavoro di Vanoli
Redazione VN

Il giornalista Bruno Longhi, intervento a Radio Sportiva, ha parlato anche della Fiorentina. Queste le sue parole:

I viola stanno giocando un buon calcio nelle ultime partite, li sto vedendo sempre. Anche contro il Como hanno lottato fino all'ultimo, seppur senza la formazione tipo e alcuni giovani in campo. La Fiorentina ha tutto per uscire dal marasma. Contro il Cagliari ha perso su due ripartenze, ma la squadra c'era.

Su Vanoli

—  

E' un bravo allenatore, un "contiano" al 100%. Ha un'idea precisa di calcio e conosce il mestiere. Se è l'allenatore giusto per la Fiorentina? Bisogna capire di che Fiorentina parliamo: di quella che ha vinto campionati, di quella che ha faticato in altri casi, oppure di quella antecedente a questa che ha giocatore tre finali di coppa? Bisogna vedere cosa succedere nel corso della stagione. La Fiorentina è un caso emblematico: quando cominci ad infilare risultati negativi, inattesi, diventa difficile rimettersi in carreggiata. In queste situazioni, a volte, anche un punticino a volte è oro.

Leggi anche
VN – Vanoli sorride, tre giocatori tornano in gruppo. Piccoli lavora a parte
Da Napoli: “Sfida tra debilitate. Gli azzurri faticano fisicamente e nel palleggio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA