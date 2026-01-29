Orlando: “Harrison ha meno numeri di Ikoné. Attacco? Vi dico la mia”

L'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, ha commentato a Toscana Tv la situazione della Fiorentina dopo l'uscita dalla Coppa Italia. Queste le sue parole:
Vanoli ha sperato di tenere l'1-1 fino a 20' dalla fine, per poi provare a giocarsela, ma nella ripresa si è vista tutta la differenza col Como. Fatto sta che non è questo il momento per mettere in discussione l'allenatore viola. Harrison ha molti meno numeri di Ikoné, mentre Brescianini tra un paio di partite avrà un'altra gamba. Quando non giochi molto perdi il ritmo gara. Lui e Fabbian non si possono massacrare.
Sulla situazione in attacco—
Per la Fiorentina la punta è fondamentale, non ha un gioco da permettersi il falso nueve. Andare contro il Napoli senza punte sarebbe un problema grosso.
