Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha parlato di Fabio Paratici e della Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Bruno:
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Pistocchi: “Paratici ha fatto disastri. Bravo? Furbo, guardate le plusvalenze”
Grosso—
Grosso? Non mi convince Paratici. Alla Juventus ha fatto disastri: prima dell'arrivo di Ronaldo i bilanci erano in utile, poi ha bruciato 920 milioni di euro. Molti dicono sia bravo, mah... per me è molto furbo, lo dimostra la vicenda delle plusvalenze.
Paratici—
Spero che Grosso si riveli la scelta giusta. Altrimenti non si spiegherebbe il sostegno della Curva Fiesole alla società, visto che avrebbe preferito Vanoli. Per giudicare la Fiorentina, però, bisognerà prima vedere che mercato verrà fatto. L'anno scorso è successo di tutto, c'era un'anarchia totale e Vanoli ha compiuto un vero miracolo.
Vanoli—
Questa scelta continua a non convincermi. So che Paratici lavora per la Fiorentina dallo scorso novembre e che la società gli ha chiesto un parere proprio su Paolo Vanoli.
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