Pistocchi: “Paratici ha fatto disastri. Bravo? Furbo, guardate le plusvalenze”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha parlato di Fabio Paratici e della Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Bruno

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha parlato di Fabio Paratici e della Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Bruno:

Grosso? Non mi convince Paratici. Alla Juventus ha fatto disastri: prima dell'arrivo di Ronaldo i bilanci erano in utile, poi ha bruciato 920 milioni di euro. Molti dicono sia bravo, mah... per me è molto furbo, lo dimostra la vicenda delle plusvalenze.