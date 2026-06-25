Zé Maria: “Fossi stato in Ancelotti avrei sicuramente convocato Dodò”

L'ex difensore di Perugia e Inter, Ze Maria, è intervenuto ai microfoni di DAZN parlando del Brasile di Carlo Ancelotti

Redazione VN 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 19:02)

L'ex difensore di Perugia e Inter, Zé Maria, è intervenuto ai microfoni di DAZN parlando del Brasile di Carlo Ancelotti e soffermandosi anche sul laterale della Fiorentina:

“Fossi stato in Ancelotti avrei sicuramente convocato Dodò della Fiorentina, lo ritengo il sostituto naturale di Wesley”, ha dichiarato l'ex terzino, che ha poi riflettuto sul momento del calcio brasiliano.

“Lo stesso Danilo ha detto una cosa molto bella nei giorni scorsi: è inutile che adesso nel Brasile si ricerchi i giocatori del passato. I Cafu, Zé Maria e Maicon, ma potrei fare tanti altri nomi, non esistono più nel calcio. Il Brasile un tempo era una fabbrica di terzini, sia destri che sinistri, cosa che oggi invece non c'è: anzi forse addirittura è il contrario”.