Piovanelli: “Rimpianto più grande? Scegliere la Juventus e non la Fiorentina”

L'ex calciatore del Pisa, Lamberto Piovanelli, sulla scelta del suo passato e il derby di domenica con la Fiorentina
Lamberto Piovanelli, ex calciatore del Pisa, fiorentino e grande tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio in vista del derby di domani tra la sua ex squadra e la Fiorentina. Le sue parole:

A Pisa mi dicono che sono l'unico fiorentino che sopportano (ride, ndr). La mia carriera calcistica si è sviluppata al Pisa e qualche soddisfazione ce la siamo tolta. Il mio passaggio alla Juventus un brutto ricordo. Mi si accappona la pelle a parlarne. Fra gli errori commessi c'è anche la scelta di non essere andato alla Fiorentina. Avevo timore del pubblico fiorentino. Se le cose fossero andate male i miei genitori, che vivevano lì, ci avrebbero rimesso. Andare alla Juventus l'errore più grosso della mia vita.

Sull'inizio di stagione dei viola

Vediamo se i viola riescono a ritrovarsi. Con il Como non mi sono piaciuti per niente, sia dal punto di vista fisico che tattico. Perdere così, subendo e basta, dispiace. Domenica contro il Pisa non penso che sarà una grande gara, anche se non sarà semplice per gli uomini di Gilardino.

Sull'attacco della Fiorentina

Kean deve fare reparto da solo, con Piccoli si pesta i piedi. Il suo acquisto non riesco a capirlo, è stato pagato fior di milioni. Se Kean ha scelto di rimanere a Firenze, perché non spendere diversamente quei soldi? A centrocampo ci sono tanti giocatori a disposizione, ma non mi sembra che ce ne siano di livello importante.

