L'ex difensore del Pisa, Alessandro Calori, ha parlato così ai microfoni di Lady Radio in vista del derby toscano in programma domenica tra gli uomini di Gilardino e la Fiorentina. Le sue parole:
Coleri: “Gudmundsson deve uscire fuori. Pisa? Vende cara la pelle”
Le parole dell'ex difensore del Pisa, Alessandro Coleri, sul momento in casa Fiorentina in vista del derby contro la squadra di Gilardino
All'inizio credo che Pioli volesse essere propositivo e gli ingredienti per farlo c'erano tutti. A seconda degli stati di forma e dell'intesa tra i calciatori poi scegli gli attaccanti. Gudmundsson si è visto poco, mentre da Dzeko ci si aspettava di più. I risultati, poi, ti condizionano sulle scelte. Pioli sta cercando la quadra giusta e finché non la troverà continuerà a cambiare. Kean a Firenze ha trovato l'ambiente ideale giocando da solo, lo scorso anno, ma può giocare anche in coppia. Gudmundsson non è quello visto in viola, perché a Genova gli ho visto fare cose che in pochi riescono a fare. Ci sono tanti giocatori potenzialmente fortissimi, che possono tirare fuori veramente qualcosa di importante, ma che fino ad ora non ci sono riusciti. Bisogna reggere l'urto delle critiche e trovare la strada giusta.
Sul Pisa—
Ho visto il Pisa dal vivo contro l'Udinese. Ha le scorie classiche di una squadra esordiente in A, ma ha organizzazione di gioco. Con i friulani e il Napoli non ha demeritato. È una squadra che vende cara la pelle, tignosa, che dà tutto quello che ha. Ed è molto brava a sfruttare le ripartenze.
