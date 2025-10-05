Pioli mastica amaro: “Roma miglior difesa d’Europa e noi vicini ai 2 gol”

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo la sconfitta casalinga contro la Roma:
Abbiamo avuto più occasioni di loro ma non siamo riusciti a riprenderla, dispiace enormemente. Il campo ha detto che siamo lontanissimi da loro, ma tecnicamente non così tanto. Hanno la miglior difesa d'Europa, noi siamo andati più volte vicini al secondo gol. La prestazione c'è, il risultato no, andiamo avanti e continuiamo a lavorare.
Gudmundsson—
Ha qualità e deve andare nell'uno contro uno, oggi ha preso le posizioni che doveva prendere, ha lavorato ma non ha inciso, sotto di un gol ho pensato di attaccare di più.
Modulo—
Secondo me dipende molto dalle nostre condizioni e dall'avversario che affrontiamo. Oggi siamo stati tanto pericolosi con un avversario di livello, poi si vive di risultati e va bene così, incassiamo e andiamo avanti.
Fiducia—
Il problema non è il mio futuro, ma trovare i risultati che ci servono. Abbiamo tutte le qualità e la forza per superare questo momento.
