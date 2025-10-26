Pioli/2: “L’Europa non è la Serie A. Dobbiamo servire bene gli attaccanti”

"Stiamo cercando gli equilibri, le caratteristiche dei giocatori ci sono per le n, poi dipenderà dai tempi e dalle scelte, siamo determinati e vogliamo sfruttare tutte le gare per recuperare in classifica. Conosciamo il Bologna e vogliamo giocarcela fino in fondo. In Europa abbiamo sempre vinto, ma il campionato è un'altra cosa. Dobbiamo pensare alla gara di oggi, da giovedì dobbiamo prendere l'atteggiamento, essere aggressivi, ma pensare indietro non fa parte della nostra mentalità, sarebbero solo energie sprecate. Il Bologna è sempre aggressivo, Kean può attaccarli bene e Gudmundsson deve giocare tra le linee, potrà sfruttare gli spazi che loro ci concederanno. Ma molto dipende da come accompagniamo, e come serviamo gli attaccanti".