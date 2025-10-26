Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Pioli/2: “L’Europa non è la Serie A. Dobbiamo servire bene gli attaccanti”

news viola

Pioli/2: “L’Europa non è la Serie A. Dobbiamo servire bene gli attaccanti”

Pioli
Le parole di Pioli nel pre gara con il Bologna
Redazione VN

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole nel pre gara:

"Stiamo cercando gli equilibri, le caratteristiche dei giocatori ci sono per le n, poi dipenderà dai tempi e dalle scelte, siamo determinati e vogliamo sfruttare tutte le gare per recuperare in classifica. Conosciamo il Bologna e vogliamo giocarcela fino in fondo. In Europa abbiamo sempre vinto, ma il campionato è un'altra cosa. Dobbiamo pensare alla gara di oggi, da giovedì dobbiamo prendere l'atteggiamento, essere aggressivi, ma pensare indietro non fa parte della nostra mentalità, sarebbero solo energie sprecate. Il Bologna è sempre aggressivo, Kean può attaccarli bene e Gudmundsson deve giocare tra le linee, potrà sfruttare gli spazi che loro ci concederanno. Ma molto dipende da come accompagniamo, e come serviamo gli attaccanti".

Leggi anche
Gosens: “Abbiamo sbagliato l’inizio. Dobbiamo ripartire dal dominio di giovedì
Gosens: “200 in A? Grato, l’Italia mi ha portato in Nazionale e dato una seconda...

© RIPRODUZIONE RISERVATA