Il laterale tedesco della Fiorentina Robin Gosens ha parlato a Sky prima della partita contro il Bologna:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Gosens: “200 in A? Grato, l’Italia mi ha portato in Nazionale e dato una seconda casa”
news viola
Gosens: “200 in A? Grato, l’Italia mi ha portato in Nazionale e dato una seconda casa”
Le considerazioni del numero 21 viola
Dobbiamo continuare come a Vienna, io ero un po' ko davanti alla tv ma ho visto una Fiorentina dominante che ha creato tanto e concesso poco. Dobbiamo continuare così. 200 presenze in Serie A? Il campionato italiano mi ha permesso di affrontare grandi campioni, mi ha portato in Nazionale e mi ha offerto una seconda casa, non posso che essere grato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA