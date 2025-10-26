Viola News
Gosens: “200 in A? Grato, l’Italia mi ha portato in Nazionale e dato una seconda casa”

Le considerazioni del numero 21 viola
Il laterale tedesco della Fiorentina Robin Gosens ha parlato a Sky prima della partita contro il Bologna:

Dobbiamo continuare come a Vienna, io ero un po' ko davanti alla tv ma ho visto una Fiorentina dominante che ha creato tanto e concesso poco. Dobbiamo continuare così. 200 presenze in Serie A? Il campionato italiano mi ha permesso di affrontare grandi campioni, mi ha portato in Nazionale e mi ha offerto una seconda casa, non posso che essere grato.

