Gosens: “Abbiamo sbagliato l’inizio. Dobbiamo ripartire dal dominio di giovedì

Robin Gosens ha spiegato cosa manca alla Fiorentina. I viola devono ripartire da Vienna
Robin Gosens ha parlato nel pre-match a Dazn. Le parole dell'ex Atalanta:

"Per me se giochi a certi livelli la pressione c'è sempre. Siamo in un momento duro, ed abbiamo sbagliato l'inizio di stagione. Giovedì abbiamo dominato, e quella compattezza la dobbiamo mettere oggi. È la strada giusta, sono sicuro che oggi proseguiremo su questo percorso. Cosa manca? Magari fosse facile saperlo... Forse ci manca un po' di convinzione. Abbiamo giocatori forti, sia in difesa che in attacco. Se troviamo la condizione giusta negli ultimi 30 metri possiamo mettere in difficoltà tutti."

