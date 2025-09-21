Il tecnico viola Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Como:
Pioli: "Dobbiamo palleggiare di più, male dopo il gol. Le sensazioni su Lamptey"
Pioli: “Dobbiamo palleggiare di più, male dopo il gol. Le sensazioni su Lamptey”
Le considerazioni del tecnico al termine della gara persa in rimonta col Como
Volevamo un risultato diverso, un inizio diverso. Dobbiamo lavorare, conosco solo questa via per dare ai tifosi quello che meritano. Nel primo tempo neanche male, ma nella ripresa potevamo e dovevamo palleggiare di più. Doveva finire in pareggio, abbiamo fatto degli errori. Nei primi 35' abbiamo fatto quello che avevamo preparato, davanti e dietro. Per difendere bene però va gestito bene il pallone, nella ripresa ci è mancato questo. Ci sta di subire gol, ma non si può smettere di giocare. La sconfitta fa male, abbiamo deluso i nostri tifosi.
Gol su corner—
Ancora gol su palla inattiva? Sì, e direi che col Napoli sono due perché il rigore viene da una palla inattiva. Facciamo la linea in certe situazioni e il castello in altre, a Cagliari abbiamo sbagliato noi.
Lamptey—
Il dottore mi ha detto che non dovrebbe essere niente di particolarmente grave, speriamo, ha sentito un piccolo dolore al ginocchio.
