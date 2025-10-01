Viola News
Pioli a Sky: “Approccio soft? Lo escludo. Ecco come arrivare al gol”

stefano pioli
La Fiorentina deve partire con il piede giusto in Conference League. Stefano Pioli crede nei suoi ragazzi
Redazione VN

Dopo la conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico viola:

"Sarebbe importante partire bene in Conference, che per noi è un obiettivo. Questa è la prima gara, ed assume un valore particolare. Non è stato l'inizio che volevamo, per questo dobbiamo vincere, per la classifica e per il morale. Serve più qualità, serve trovare il gesto tecnico nei momenti della partita, così come vincere i duelli. Questi ti permette di andare in vantaggio sugli avversari. "

Il gruppo

—  

"Quando non si vince il primo pensiero è che ci sia qualcosa alle spalle. Non è questo il caso, paradossalmente sarebbe più semplice, potrei intervenire sugli atteggiamenti o altre questioni simili. Non manca l'unione tra i ragazzi. Manca l'attenzione dentro la partita per portare le situazioni dalla nostra parte. Non può esserci un rischio di un approccio soft, visto il momento in cui siamo. Non dobbiamo illuderci, in Europa non è mai facile. Uno degli obiettivi è fare più gol, serve essere più qualitativi e lucidi nell'ultima scelta, e arriveranno i gol"

