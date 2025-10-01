L'ex calciatore e allenatore viola, Beppe Iachini, ha parlato così al Pentasport di Radio Bruno del momento in casa Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Iachini su Pioli: “Sta cercando il modo di superare questo momento negativo”
news viola
Iachini su Pioli: “Sta cercando il modo di superare questo momento negativo”
Le parole dell'ex allenatore viola, Beppe Iachini, sul momento in casa Fiorentina e il lavoro che deve svolgere Pioli
E' un inizio di campionato più complicato del previsto, ma allo stesso tempo sono arrivati diversi giocatori nuovi, che devono trovare la giusta condizione. Inoltre, c'è anche un nuovo allenatore, che deve trasmettere le sue idee. Sono già state giocate tante partite e di conseguenza il lavoro durante la settimana è stato minore. Che ci possa essere pressione è normale, anche perché ci si aspettava di più. Queste però son cose che vanno superate, fanno parte del nostro lavoro. La rosa attuale è di livello. Ci sono giocatori per svolgere al meglio le tre partite a settimana. Oggi c'è da stare pronti, anche se si parte dalla panchina, perché ci sono cinque cambi. Tutti possono e devono essere protagonisti, perché c'è campionato, Conference e Coppa Italia. Nicolussi Caviglia è arrivato gli ultimi giorni di mercato, così come altri. Pioli sta cercando la quadra, facendo diverse prove per arrivare ad una soluzione. Sta lavorando per capire chi è il più adatto a superare questo momento negativo. Serve guardare una partita alla volta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA