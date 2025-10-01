David Guetta, durante A Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, ha parlato così del momento della Fiorentina. Le sue parole:
Guetta: "Fiorentina come 41 anni fa, ma lì c'era anche troppa personalità"
Io non riesco a trovare il bandolo della matassa. A pelle mi sembra che qualcosa stia somigliando a 41 anni fa, dove si parlava tanto. Lì però ce ne era tanta di qualità e personalità. Non riesco a trovare il baffo. Forse l'abbiamo sopravvalutata questa squadra. De Gea e Mandragora gli unici che si stanno salvando in questo momento. Bisogna che giocatori come Gudmundsson inizino a saltare l'uomo.
