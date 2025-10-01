Viola News
Guetta: “Fiorentina come 41 anni fa, ma lì c’era anche troppa personalità”

Il pensiero di David Guetta, ai microfoni di Radio Bruno, sulla situazione della Fiorentina dopo questo inizio di stagione
David Guetta, durante A Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, ha parlato così del momento della Fiorentina. Le sue parole:

Io non riesco a trovare il bandolo della matassa. A pelle mi sembra che qualcosa stia somigliando a 41 anni fa, dove si parlava tanto. Lì però ce ne era tanta di qualità e personalità. Non riesco a trovare il baffo. Forse l'abbiamo sopravvalutata questa squadra. De Gea e Mandragora gli unici che si stanno salvando in questo momento. Bisogna che giocatori come Gudmundsson inizino a saltare l'uomo.

