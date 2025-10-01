Graziani: “Capisco la crisi di Kean, ma non di cosa è malata la Fiorentina”

L'ex calciatore anche della Fiorentina, Ciccio Graziani, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento in casa viola. Queste le sue parole:
In squadra noi non avevamo un leader, ci guardavamo negli occhi e chi voleva parlare parlava. Ci venivamo incontro e si trovava una soluzione. Io ad oggi non riesco a capire di cosa è malata la Fiorentina, perché ha dei valori assoluti. Per qualità, io penso che questa squadra potesse arrivare al quinto posto. Non mi capacito di questa situazione. La crisi di Kean? La capisco, perché è capitata anche a me. Ma questo è un passaggio momentaneo, perché chi sa fare gol, prima o poi lo ritrova. Come si può pensare che un giocatore non si impegna perché non gli è stato offerto un rinnovo. Questa cosa poi andrebbe anche a discapito suo. A me non è mai capitata una cosa del genere in carriera, non esiste. Pioli in questo momento deve guardare in faccia i suoi giocatori e trovare una soluzione. Poi chi non dà risultati va in panchina ed entra un altro. Questa è una squadra che deve dare molto di più di quello che stanno dando. Però non deve avere troppa pressione. Se posso dare un consiglio ai tifosi, domenica con la Roma andiamoci allo stadio, diamogli fiducia, forza. Coccoliamoli questi giocatori. Se poi il risultato sarà negativo ci sarà modo di agire di conseguenza.
