Bocci: “Bisogna insistere con Gudmundsson, non può essere questo”

Il giornalista Alessandro Bocci, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così della Fiorentina. Queste le sue parole:
Questa squadra dal punto di vista psicologico non era pronta. Le parole di Pioli sulla Champions hanno alzato le aspettative. Bisogna cancellare tutto, discorsi ed obiettivi, pensando ad una partita alla volta. La Fiorentina deve ripartire, cercando di ritrovare anche la condizione e i gol dei suoi elementi migliori.
Non può essere padrone della situazione, perché sennò non saremmo in questa situazione. Io però ho fiducia in lui. Ha attraversato mari molto peggiori di questo e lo ha fatto bene. Ha un contratto lungo e importante, io non voglio pensare che non sia la scelta giusta. Io credo che l'allenatore viola non abbia trovato la strada, la scintilla giusta. Gli attaccanti non segnano, ma non tiriamo nemmeno in porta tante volte. Gudmundsson si disinnesca da solo. Non c'è un singolo nella Fiorentina che sta tirando fuori il meglio. Al di là delle cene questa squadra deve parlare di più, per cercare di trovare una soluzione. Non so se basterà una vittoria.
Domani farei giocare De Gea in porta, situazione delicata per mettere in campo Martinelli. Il ragazzo doveva andare a giocare in Serie B, perché sì, la panchina fa bene, ma fino ad un certo punto. Non ci sarà Kean poi, quindi mi aspetto di vedere Dzeko. Inoltre continuerei ad insistere con Gudmundsson, per 6/7 volte di fila. Non può essere questo. Mi aspetto una Fiorentina offensiva. Fagioli ha tanto da dare, ma ancora non ce l'ha fatto vedere. So che non è uscito ancora dal buco nero in cui si era infilato. Lui, potenzialmente, può diventare veramente grande. Bisogna avere, anche lì, la pazienza di trovare la chiave giusta per farlo uscire fuori.
