Marchini: “Pioli deve mediare e trovare una soluzione. Serve chiarezza”

Le parole del giornalista, Giampaolo Marchini, sul momento negativo della Fiorentina e il lavoro di Stefano Pioli
Redazione VN

Il giornalista Giampaolo Marchini, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento in casa viola. Le sue parole:

L'aspetto fisico è determinato anche dalla testa. Tutte le difficoltà partono da lì. Non sono arrivati giocatori più scarsi dello scorso anno. È il momento di fare una scelta e scegliere i 12/13 giocatori per fare il campionato e poi gli altri giocheranno in Conference. Attenzione però, perché questo non vuol dire che la coppa è un secondo obiettivo, perché la fatica per arrivarci deve contare. Per vincere bisogna correre e in questo momento la Fiorentina non sta correndo. In certe situazioni corre male, ma in altre non sta correndo, perché anche il Pisa sotto questo aspetto è stato migliore. Servirebbe un'uscita ufficiale anche della società per quanto riguarda Pioli, dandogli fiducia. Poi subentra la parte successiva. Indipendente dalle cene bisogna richiudersi nelle quattro mura e dirsi tutto. Pioli deve avere la capacità di mediare e trovare la scelta giusta. In questo momento bisogna uscire dallo spogliatoio con le idee ben chiare.

