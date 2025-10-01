Piccinetti: “Martinelli domani non deve giocare. Vi spiego il motivo”

L'ex viola Claudio Piccinetti, intervenuto a Lady Radio, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Se non si parla dei problemi non si risolvono. Vogliamo parlare dell'inizio di stagione di Dodò o quello di Sohm? Non sono all'altezza, ma come molti altri. A centrocampo manca una certezza, mentre in attacco ci siamo strozzati con Dzeko e Piccoli. Martinelli titolare domani? Quando le cose non vanno bene, come adesso, i giovani è meglio preservarli. Lo dico da tempo che lui sarebbe dovuto andare a giocare in un bel campionato di Serie C, perché la B è già molto più difficile, soprattutto per uno che non ci ha mai giocato. Poi se uno è forte, come io credo, torna in prima squadra. Certo, si allena con De Gea, va bene, ma a stare in panchina ti assopisci. Un portiere deve giocare. Pioli ancora non ha trovato la chiave d'accesso, son d'accordo. Ora deve metterci del suo per uscire da questa situazione.
