Pierini su Vanoli: “È un martello come Conte. Può risollevare la Fiorentina”

Alessandro Pierini, ex compagno di Vanoli, è intervenuto a Radio Sportiva. Ecco le sue parole:
L'opinione di Alessando Pierini, ex compagno di Vanoli, intervenuto a Radio Sportiva, sull'arrivo del neo allenatore
Mi fa un bell'effetto vederlo di nuovo alla Fiorentina. È un allenatore che ha fatto tanta gavetta, ma ha dimostrato il suo valore A Torino ha fatto una buona stagione, peccato quell'infortunio di Zapata. Può far cambiare la tendenza di questo inizio campionato della Fiorentina. È un martello negli allenamenti, esige sempre il 100%. L'intensità sarà l'aspetto preponderante di ogni allenamento viola. Tenuta fisica? Non ci sarà di sicuro questo problema. L'inizio stagione viola non ha portato a una quadra. La rosa della Fiorentina non vale quattro punti, e loro sono i primi che devono far cambiare la situazione
