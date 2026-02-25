L'attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, ha parlato anche a Sky Sport alla vigilia della partita contro lo Jagiellonia. Queste le sue parole:
Piccoli (Sky): "Voglio replicare le prestazioni dell'anno scorso. C'è fiducia"
Le parole dell'attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, sul momento della squadra in vista dei prossimi appuntamenti
Le tre vittorie consecutive ci hanno dato fiducia, morale ed energia positiva. Adesso nello spogliatoio si respira tutt'altra aria. Bisogna continuare così. Abbiamo messo fuori il muso da una situazione difficile, ma non è ancora finita. Servirà aumentare ulteriormente il ritmo e fare più vittorie possibili. Io cerco di farmi trovare sempre pronto. Il dovere dell'attaccante è segnare e se non ci riesce, fare reparto e aiutare i compagni. Mi sento sempre più parte della Fiorentina, dopo un periodo di ambientamento iniziale. Sto facendo prestazioni che fanno parte del mio repertorio. L'anno scorso ho fatto tante partite importanti e voglio replicarle anche a Firenze.
