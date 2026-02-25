L'ex giocatore e allenatore, Claudio Piccinetti, ha parlato a Lady Radio dei temi più caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Piccinetti: “Vorrei uno come Fabregas. Salvezza? C’è bisogno di questo”
Le parole dell'ex viola, Claudio Piccinetti, sul momento della Fiorentina: dal presente al futuro con un nuovo allenatore in panchina
La squadra sta migliorando, ma se Ranieri non fa quell'intervento o se Canestrelli non spara il pallone alle stelle siamo a parlare dell'ennesimo risultato deludente. Io l'anno prossimo non voglio più vedere queste cose. Voglio vedere una squadra che gioca, che diverte, con un allenatore come Fabregas. Non c'è bisogno che sia Vanoli a dire che Comuzzo sta avendo delle difficoltà, basta guardare le partite. E' un grande talento, ma deve migliorare tante cose. Lo vedo rigido. Voglio cominciare a vedere questi miglioramenti. Per raggiungere la salvezza c'è bisogno di una squadra che giochi sulle capacità agonistiche, sulla fisicità. Va bene giocare a calcio, ma bisogna anche saper difendere e saper gestire i risultati.
