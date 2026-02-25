Graziani: “Viola più a rischio del Torino. Conference? Bisogna provarci”

Siamo ancora nel pieno della tempesta, ma la direzione intrapresa sembra quella giusta per venirne fuori nel modo migliore. Le prossime tre gare saranno decisive per il cammino verso la salvezza: conquistare un buon bottino significherebbe allontanarsi in maniera concreta dalla zona calda della classifica. Al momento la Fiorentina rischia più rispetto al Torino, che ha tre punti in più. La lotta per non retrocedere, a mio avviso, coinvolgerà fino all’ultimo Fiorentina, Cremonese e Lecce. Una di queste tre scenderà in Serie B, e mi auguro naturalmente che il discorso riguardi le altre due. Per quanto riguarda la Conference League, è giusto provarci fino in fondo: raggiungere una finale sarebbe straordinario e darebbe grande valore alla stagione. Sul futuro, però, adesso non è il momento di fare valutazioni. Prima viene la salvezza, perché il presente impone massima attenzione. Quando sarà il momento, si prenderanno decisioni su Vanoli e sulla squadra. L’allenatore ha qualità, entusiasmo e voglia di dimostrare il proprio valore: caratteristiche importanti per costruire qualcosa di significativo.