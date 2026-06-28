Piccoli, la cessione è un rischio: prende quota l’ipotesi del prestito

Il futuro di Roberto Piccoli potrebbe allontanarsi da Firenze, nonostante la Fiorentina abbia investito circa 27 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino.

In casa viola si stanno valutando diverse opzioni, ma una cessione definitiva appare complessa: difficilmente il club riuscirebbe a rientrare dell’intera spesa, con il rischio concreto di una minusvalenza. Per questo motivo prende sempre più quota l’ipotesi di una partenza temporanea, attraverso la formula del prestito .

Secondo quanto riportato da Radio Sportiva, il Cagliari avrebbe riaperto i contatti con decisione per riportare l’attaccante in Sardegna.

Una soluzione di questo tipo permetterebbe al giocatore di accumulare più minuti e ritrovare continuità dopo una stagione caratterizzata da prestazioni altalenanti. Dal canto suo, però, Piccoli non sarebbe particolarmente attratto da destinazioni in cui l’obiettivo principale sia soltanto la lotta per non retrocedere.