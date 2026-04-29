Claudio Piccinetti, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato le vicende intorno a Fabio Paratici ma non solo. Ecco le sue parole a Lady Radio:
news viola
Piccinetti: “Mi aspettavo una smentita su Paratici. Ma Kean che fine ha fatto?”
Sulla vicenda Paratici-Roma mi sarei aspettato una presa di posizione ufficiale da parte della Fiorentina, anche se va detto che nel mondo del calcio circolano ogni giorno tantissime indiscrezioni. Nel corso degli anni abbiamo visto davvero di tutto: dirigenti o giocatori già accordati con una società che poi hanno cambiato strada. Le voci su Paratici non mi sono piaciute: una sua eventuale partenza sarebbe sorprendente e mi dispiacerebbe, perché sono molto curioso di capire cosa potrà fare
Paratici—
In Italia ci sono diversi direttori sportivi validi, ma quelli davvero di grande livello si contano sulle dita di una mano e Paratici rientra sicuramente tra questi. A dimostrarlo sono il suo percorso e i risultati ottenuti. Va però ricordato che lo aspetta un compito molto difficile: costruire subito una squadra competitiva non sarà semplice. C’è entusiasmo e si tende a pensare a una stagione eccezionale, ma per quanto visto finora e per il punto di partenza sarà complicato
Kean—
Kean? Non si sa nemmeno dove sia, non si vede neppure in tribuna durante le partite. Di cosa stiamo parlando?
© RIPRODUZIONE RISERVATA