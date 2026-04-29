Sulla vicenda Paratici-Roma mi sarei aspettato una presa di posizione ufficiale da parte della Fiorentina, anche se va detto che nel mondo del calcio circolano ogni giorno tantissime indiscrezioni. Nel corso degli anni abbiamo visto davvero di tutto: dirigenti o giocatori già accordati con una società che poi hanno cambiato strada. Le voci su Paratici non mi sono piaciute: una sua eventuale partenza sarebbe sorprendente e mi dispiacerebbe, perché sono molto curioso di capire cosa potrà fare