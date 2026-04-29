Lorenzo Amoruso è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le parole dell'ex difensore della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso contro Kean: “Nessuno crede alla Fiorentina. Egoista, non è un fenomeno”
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Amoruso contro Kean: “Nessuno crede alla Fiorentina. Egoista, non è un fenomeno”
L'ex difensore della Fiorentina critica con forza l'atteggiamento di Moise Kean, assente al Franchi durante la sfida col Sassuolo
Vanoli? Non credo che giochi per se stesso, non saranno 4-5 punti in più a convincere la società a tenerlo. Lui ha delle idee e le porta avanti. La sua salvezza con la Fiorentina è un biglietto da visita interessata e cera di raggiungere il massimo risultato. Ha fatto un buon lavoro, ma non ha fatto nulla di impossibile. Qualsiasi allenatore avrebbe sistemato le cose. Non si può parlare di miracolo. Chiaro che la classifica non rispecchia il valore, anche se il mercato è stato deludente per seguire idee assurde di Pioli.
Kean—
Nessuno ha creduto alla spegazione della Fiorentina. Poi ti poni male con i compagni, finché servi ok. Ma quando non sarai più utile verrai messo alla porta. Senza gli altri Kean non sarebbe Kean, non stiamo parlando di un fenomeno. Kean non mette la squadra davanti a tutto.
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