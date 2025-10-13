Peluso su Palladino: “Sta studiando. Voglioso di tornare presto in pista”

L'ex calciatore e membro dello staff di Raffaele Palladino alla Fiorentina, Federico Peluso, ha parlato così ai microfoni di Sportitalia su come sta passando questo periodo senza allenare l'ex tecnico viola. Le sue parole:
Difficile rimanere fermi, per chi ama questo mestiere. Abbiamo tanta voglia di ripartire, Palladino soprattutto. Lo sento quotidianamente. Stiamo studiando, anche lui sta studiando e crescendo tanto. Vediamo tante partite e impariamo la nuova lingua, che è importantissima per relazionarsi con le proprietà straniere e gli stessi giocatori. Siamo speranzosi di tornare presto in pista.
