Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Pellegatti: “Fiorentina-Milan sfida non da questo gap. Aria diversa nei viola”

news viola

Pellegatti: “Fiorentina-Milan sfida non da questo gap. Aria diversa nei viola”

Pellegatti: “Fiorentina-Milan sfida non da questo gap. Aria diversa nei viola” - immagine 1
Le parole del giornalista, Carlo Pellegatti, sulla situazione del Milan e della Fiorentina in vista dello scontro di domenica delle due squadre
Redazione VN

Il giornalista e telecronista sportivo, Carlo Pellegatti, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della partita in programma domenica tra Fiorentina e Milan. Le sue parole:

Il Milan con le squadre di bassa classifica soffre sempre, anche se sta avendo un buon andamento quest'anno. Mi auguro possa continuare così, nonostante ci sia scetticismo. Ieri ha fatto 33 tiri, ma la palla non entrava.

LEGGI ANCHE

Sulla Fiorentina

—  

Due vittorie nelle ultime quattro partite. Mi sembra che quell'alone di rassegnazione sia passata. Il pareggio con la Lazio mi fa capire che sia una squadra che crede di più nei suoi mezzi. La società è stata brava a confermare Vanoli, anche se sarà il tempo a dirlo. Quella di domenica sarà una partita difficile, sicuramente non da tot punti di differenza in classifica. Una cosa che non capisco è il problema di Kean e del perché non ha giocato dall'inizio nemmeno con i biancocelesti. Immagino che la sua sia una gestione intelligente, scelta dai medici della Fiorentina.

Leggi anche
Valcareggi: “La Fiorentina con Kean ha sbagliato. Martinelli? Ho un augurio”
Viviano su Brescianini: “C’era bisogno di uno come lui, ecco come lo immagino”

© RIPRODUZIONE RISERVATA