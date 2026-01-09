Il giornalista e telecronista sportivo, Carlo Pellegatti, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della partita in programma domenica tra Fiorentina e Milan. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Pellegatti: “Fiorentina-Milan sfida non da questo gap. Aria diversa nei viola”
news viola
Pellegatti: “Fiorentina-Milan sfida non da questo gap. Aria diversa nei viola”
Le parole del giornalista, Carlo Pellegatti, sulla situazione del Milan e della Fiorentina in vista dello scontro di domenica delle due squadre
Il Milan con le squadre di bassa classifica soffre sempre, anche se sta avendo un buon andamento quest'anno. Mi auguro possa continuare così, nonostante ci sia scetticismo. Ieri ha fatto 33 tiri, ma la palla non entrava.
LEGGI ANCHE
Sulla Fiorentina—
Due vittorie nelle ultime quattro partite. Mi sembra che quell'alone di rassegnazione sia passata. Il pareggio con la Lazio mi fa capire che sia una squadra che crede di più nei suoi mezzi. La società è stata brava a confermare Vanoli, anche se sarà il tempo a dirlo. Quella di domenica sarà una partita difficile, sicuramente non da tot punti di differenza in classifica. Una cosa che non capisco è il problema di Kean e del perché non ha giocato dall'inizio nemmeno con i biancocelesti. Immagino che la sua sia una gestione intelligente, scelta dai medici della Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA