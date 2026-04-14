Pazzini e Toni show: “Ci fingevamo tifosi alle radio. Bojinov scriveva a Campioni!”

Durante una lunga chiacchierata a Aura Sport, Luca Toni e Giampaolo Pazzini hanno ricordato alcuni aneddoti legati alla loro esperienza alla Fiorentina, tra ironia, pressioni mediatiche e il rapporto con la piazza.

L’ex attaccante ha poi sottolineato come la pressione fosse costante anche dopo stagioni straordinarie: “Avevo già fatto più di 20 gol, poi per tre domeniche senza segnare iniziava la storia dei rigori, delle critiche… ma io ci ridevo . È così anche al Bayern: appena non segni per un attimo, ti mettono in discussione”.

Toni ha ricordato anche il rapporto diretto - e spesso ironico - con l’ambiente: “Alla fine poi la domenica dopo facevo tre gol e il solito tifoso inizia ad elogiarmi, e io: ‘Ma eri quello che mi diceva di non giocare?’. A volte in radio chiamavamo noi calciatori per fare uno scherzo agli altri. Mi fingevo tifoso, ad esempio: ‘Parla Luciano da Montelupo, Pazzini non deve giocare!’ e poi glielo facevamo sentire ridendo”.