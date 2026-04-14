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Pazzini e Toni show: “Ci fingevamo tifosi alle radio. Bojinov scriveva a Campioni!”

Pazzini e Toni show: “Ci fingevamo tifosi alle radio. Bojinov scriveva a Campioni!” - immagine 1
Gli esilaranti ricordi raccontati da Toni e Pazzini negli anni vissuti insieme in maglia Fiorentina
Matteo Torniai Redattore 

Durante una lunga chiacchierata a Aura Sport, Luca Toni e Giampaolo Pazzini hanno ricordato alcuni aneddoti legati alla loro esperienza alla Fiorentina, tra ironia, pressioni mediatiche e il rapporto con la piazza.

Toni ha raccontato il peso delle critiche, soprattutto nei momenti di digiuno realizzativo: “Io a volte non leggevo neanche quello che scrivevano, me lo raccontavano. A Firenze, dopo tre partite senza gol, dicevano già ‘Toni non segna più, bisogna cambiarlo’. Ma è normale, succede così nelle grandi piazze”.

L’ex attaccante ha poi sottolineato come la pressione fosse costante anche dopo stagioni straordinarie: “Avevo già fatto più di 20 gol, poi per tre domeniche senza segnare iniziava la storia dei rigori, delle critiche… ma io ci ridevo. È così anche al Bayern: appena non segni per un attimo, ti mettono in discussione”.

Toni ha ricordato anche il rapporto diretto - e spesso ironico - con l’ambiente: “Alla fine poi la domenica dopo facevo tre gol e il solito tifoso inizia ad elogiarmi, e io: ‘Ma eri quello che mi diceva di non giocare?’. A volte in radio chiamavamo noi calciatori per fare uno scherzo agli altri. Mi fingevo tifoso, ad esempio: ‘Parla Luciano da Montelupo, Pazzini non deve giocare!’ e poi glielo facevamo sentire ridendo”.

A prendere la parola anche Giampaolo Pazzini, che ha parlato della gestione delle critiche: “Soffrivo un po’ le critiche, sì. Anche quelle della stampa”.

Poi un ricordo curioso legato a un programma televisivo dell’epoca: “Valeri Bojinov scriveva durante i nostri ritiri messaggi durante Campioni che apparivano sotto, e magari mi paragonava agli altri… ai più scarsi del programma. Erano anni così, particolari”.

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