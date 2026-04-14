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FIGC, Malagò ammette: “In un’altra situazione avrei già declinato”

FIGC, Malagò ammette: “In un’altra situazione avrei già declinato” - immagine 1
Le parole di Giovanni Malagò sulla possibilità di prendere il posto lasciato da Gabriele Gravina
Matteo Torniai Redattore 

Giovanni Malagò ha parlato al podcast “Sette Vite” di Hoara Borselli, soffermandosi sulle voci che lo vedrebbero possibile candidato alla guida della FIGC:

"Io non mi sono candidato, nel modo più assoluto. È stata una possibilità che mi è stata prospettata da qualcuno che rappresenta la Serie A. Se dovessero esserci dei passi formali, allora inizierò a fare delle valutazioni più concrete, confrontandomi con le altre componenti e tirando le somme".

"Colpisce che un sistema complesso come quello del calcio italiano, spesso diviso e caratterizzato da interessi diversi, riesca a trovare un accordo così ampio: 19 su 20 su un nome esterno. È qualcosa di abbastanza impressionante, soprattutto considerando le difficoltà che solitamente emergono anche solo per raggiungere una maggioranza".

"Se la situazione non fosse quella attuale, probabilmente avrei già declinato. Però bisogna essere realistici: quando percepisci una dinamica di consenso così forte, diventa più semplice immaginare di poter dare risposte concrete ai problemi esistenti".

Cosa mi viene riconosciuto? Credibilità e affidabilità. E se mi piacerebbe? È una sfida che mi affascina, senza dubbio. Anche se devo essere onesto: ci sono situazioni che potrebbero incidere sul mio stile di vita e renderla una scelta tutt’altro che semplice.”

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