FIGC, Malagò ammette: “In un’altra situazione avrei già declinato”

" Io non mi sono candidato , nel modo più assoluto. È stata una possibilità che mi è stata prospettata da qualcuno che rappresenta la Serie A. Se dovessero esserci dei passi formali , allora inizierò a fare delle valutazioni più concrete , confrontandomi con le altre componenti e tirando le somme".

"Colpisce che un sistema complesso come quello del calcio italiano, spesso diviso e caratterizzato da interessi diversi, riesca a trovare un accordo così ampio: 19 su 20 su un nome esterno. È qualcosa di abbastanza impressionante, soprattutto considerando le difficoltà che solitamente emergono anche solo per raggiungere una maggioranza".

" Se la situazione non fosse quella attuale , probabilmente avrei già declinato . Però bisogna essere realistici: quando percepisci una dinamica di consenso così forte , diventa più semplice immaginare di poter dare risposte concrete ai problemi esistenti".

Cosa mi viene riconosciuto? Credibilità e affidabilità. E se mi piacerebbe? È una sfida che mi affascina, senza dubbio. Anche se devo essere onesto: ci sono situazioni che potrebbero incidere sul mio stile di vita e renderla una scelta tutt’altro che semplice.”