Pasqual: “Guardate i tifosi viola, nonostante tutto, sostengono sempre la Fiorentina”

Manuel Pasqual festeggia oggi 44 anni. Ai microni del al "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno, ha ricordato i suoi momenti alla Fiorentina e ha commentato la deludente stagione attuale:
I giovani di oggi? Loro hanno molte più possibilità rispetto ai nostri tempi, io facevo esperienza a Reggio Calabria. Sono contento di allenare questi giovani ragazzi, mi hanno fatto tornare la voglia di tornare in campo. La Fiorentina per me? Ho vissuto più anni a Firenze che con i miei genitori. Mi ha fatto crescere. Difficile trovare una sola parola. Gli anni di Prandelli sono stati importanti, anche quelli di Montella. Con Mihajlovic le cose non andavano bene, ma mi ha lasciato davvero tanto. Firenze? Non si smentisce mai. Anche con tutte le difficoltà di oggi, tra squadra e il cantiere del Franchi, i tifosi non smettono mai di sostenere la squadra.
