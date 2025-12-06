Fabiano Parisi è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-gara di Sassuolo-Fiorentina. Ecco le parole dell'esterno viola.
VIOLA NEWS news viola radio e tv Parisi: “Le stiamo provando tutte. Dobbiamo molto a noi e ai tifosi”
Le parole del difensore esterno gigliato.
"I tifosi sono sempre straordinari, anche a Bergamo erano tanti. Oggi la responsabilità è nostra, come nelle altre partite. Dobbiamo qualcosa a noi ed ai tifosi. Modulo? Le stiamo provando tutte. Come giocatori siamo pronti a tutto. Io sono terzino ma sono a disposizione per altri ruoli. Dobbiamo solo dare tutto e prepararci al meglio".
