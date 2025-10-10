Orlando polemico: “Nicolussi e Piccoli in Nazionale? Una follia!”

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato delle convocazioni di Gattuso per la Nazionale italiana. Ecco le sue parole su Piccoli e Nicolussi Caviglia:
Per me le convocazioni di Piccoli e Nicolussi Caviglia sono una follia, basta davvero poco per essere chiamati”, ha dichiarato l’ex calciatore ai microfoni di una trasmissione sportiva. Entrambi avranno giocato appena una partita da titolari con la Fiorentina e vengono subito convocati in Nazionale... Ma vi sembra normale?”. Io proporrei che le dodici squadre più importanti avessero l’accesso diretto alla fase finale, così si eviterebbero questi gironi che servono solo a creare fastidi inutili”.
