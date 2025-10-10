Francesco Flachi, parlando del momento della Fiorentina, si è soffermato sul numero 10 della Fiorentina: Albert Gudmundsson. Ecco le sue parole al Pentasport di Radio Bruno:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv “Gudmundsson? Se non sa che significa avere la 10, si compri un libro di storia”
news viola
“Gudmundsson? Se non sa che significa avere la 10, si compri un libro di storia”
Flachi su Gudmundsson
Io ho preso la 10 dopo Mancini, avevo pressioni ma ho dimostrato di saperle gestire. Ora dico, Gudmundsso se vuole prendere la 10 fa bene ma deve dimostrare di avere le qualità giuste per meritarsela. Sennò poi inutile chiedere soldi. Se non sa cosa significa la 10m per Firenze vada a compare un libro della storia viola
© RIPRODUZIONE RISERVATA