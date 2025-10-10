Enzo Bucchioni ha detto la sua sul momento in casa Fiorentina. Ecco le sue parole rilasciate al Pentasport di Radio Bruno:
Bucchioni: “Commisso deluso, società debole. Ma non cambierà nulla”
Sosta? Peggio che meglio, ti porta via tanti giocatori. Il momento è complicato sotto ogni punto di vista, Pioli deve essere davvero bravo. Vedremo se cambierà qualcosa con il Milan, non è facile se non hai tutta la rosa a disposizione. Si parla di passare alla difesa a 4, ma come fai se non hai i giocatori al Viola Park. Pioli quest'anno ha avito una grande occasione per preparare la squadra, aveva la squadra pronta fin dall'inizio. Ma cosa è successo? Poi posso dire, le squadre ti studiano. Ti dovevi affidare a un allenatore con più personalità di Palladino, perché serviva cambiare. La dirigenza? Che Commisso non sia contento è scontato, ha speso 92mln. Anche Pradè ha sottolineato di voler vincere. Non credo cambierà qualcosa, ma lo società è debole. Anche per la sua assenza.
