Flachi chiaro: “Squadra contro Pioli? Ma non scherziamo! Ok le critiche, ma così…”

Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla squadra di Stefano Pioli:
Kean? Un grande campione si adegua, da solo o con un compagno. Nell'ultimo periodo ha trascinato tutta la squadra da sola, ma conta il gruppo non il singolo. Con la Roma ho visto qualcosa di diverso. Questi periodi negativi si affrontano con concentrazione e attenzione. Le aspettative erano alte e la delusione ci sta, ma siamo solo all'inizio. Pioli deve trovare una soluzione per farli giocare tutti, adesso è solo un periodo difficile. Anche l'anno scorso Palladino ha avuto dei problemi, lui è stato cinico. De Gea parava, Kean segnava e lui si basava su quello. Squadra più forte dello scorso anno? A centrocampo manca qualcosa, non hai più Cataldi e Adli. Quest'anno hai molti giovani. La difesa? Quest'anno prendiamo gol con una facilità imbarazzante, ma che errori fa Pongracic?! Giocare contro Pioli? Non scherziamo, io lo difenderò sempre. Le critiche devono essere costruttive, sennò non ha senso. Una cosa non capisco, perché non hanno preso esterni a Pioli? Al Milan faceva 4-2-3-1.
