Ferrara: “Fagioli e Gudmundsson fuori uso. Pioli deve ritrovarli al più presto”

Benedetto Ferrara, noto giornalista e tifoso viola, ha analizzato il momento negativo della Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole al Pentasport di Radio Bruno:
Da giorni stiamo cercando soluzioni e colpevoli, ora che c'è la sosta. Poi arriveranno le partite e capiremo se la Fiorentina è viva e se ha trovato sé stessa. Pioli deve stabilire una rotta, mettere dei punti fermi e trascinare il gruppo. Non credo sia una squadra disunita, ma confusa. Nessuno si aspettava di ritrovarsi in questa situazione. La Fiorentina non avendo esterni offensivi di ruolo. questa ha bisogno di piedi buoni che per adesso non ci sono. Il Gudmundsson, quel giocatore che vede lo spazio che gli altri non vedono, non c'è. O Fagioli anche. Artisti per adesso fuori uso. Pioli li deve ritrovare al più presto. Senza qualità la squadra fatica. Non puoi puntare solo su Kean.
