Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Orlando: “Fortini via e dentro Maldini? Mai. Ecco chi vedo al posto di Parisi”

news viola

Orlando: “Fortini via e dentro Maldini? Mai. Ecco chi vedo al posto di Parisi”

Fortini
Le parole dell'ex viola, Massimo Orlando, sulla situazione in casa Fiorentina e chi potrebbe giocare al posto di Fabiano Parisi
Redazione VN

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Lady Radio durante Artemio della situazione in casa viola. Le sue parole:

Fortini via e prendere Maldini? Non lo farei mai, due giocatori troppo diversi. Con l'assenza di Parisi io vedo Fortini come titolare, anche se credo che Solomon sia quello con più chance di giocare. Brescianini o Fabbian in quel ruolo? Certo che ci possono giocare.

LEGGI ANCHE

Su Vanoli

—  

Vanoli merita di essere riconfermato se continua così. Non facciamoci prendere dal grande nome. Se Vanoli, nonostante dopo un mese e mezzo di difficoltà, prosegue a portare risultati è normale che sarebbe giusto confermarlo.

Leggi anche
Italiano: “Con la Fiorentina toppato il primo tempo. Piccola reazione avuta”
Dott. Manzuoli sul caso Kean: “Batistuta non ha mai giocato con un’infiltrazione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA