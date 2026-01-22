L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Lady Radio durante Artemio della situazione in casa viola. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Orlando: “Fortini via e dentro Maldini? Mai. Ecco chi vedo al posto di Parisi”
news viola
Orlando: “Fortini via e dentro Maldini? Mai. Ecco chi vedo al posto di Parisi”
Le parole dell'ex viola, Massimo Orlando, sulla situazione in casa Fiorentina e chi potrebbe giocare al posto di Fabiano Parisi
Fortini via e prendere Maldini? Non lo farei mai, due giocatori troppo diversi. Con l'assenza di Parisi io vedo Fortini come titolare, anche se credo che Solomon sia quello con più chance di giocare. Brescianini o Fabbian in quel ruolo? Certo che ci possono giocare.
LEGGI ANCHE
Su Vanoli—
Vanoli merita di essere riconfermato se continua così. Non facciamoci prendere dal grande nome. Se Vanoli, nonostante dopo un mese e mezzo di difficoltà, prosegue a portare risultati è normale che sarebbe giusto confermarlo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA