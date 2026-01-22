Dott. Manzuoli sul caso Kean: “Batistuta non ha mai giocato con un’infiltrazione”

Il dottor Marcello Manzuoli, al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato le condizioni di Moise Kean e come devono essere gestite, facendo un paragone con Batistuta. Le sue parole:
Gestire i problemi di Batistuta? Andava fatto, ma lui non era uno che faceva problemi. Non ha mai saltato partite importanti. Ovviamente andava gestito. Però voglio precisare una cosa, Batistuta, a Firenze, non ha mai giocato con un'infiltrazione. Solo in Argentina gliela fecero, perché lì era una pratica che veniva applicata spesso.
Per me non è mai valsa la pena. Però ci sono giocatori che hanno dovuto applicare degli interventi chirurgici, come Padalino e Nuno Gomes. Anche Massimo Orlando fu operato quando andò a Milano. Ma nessuno di loro ha mai giocato con infiltrazioni a Firenze.
La distorsione della caviglia può variare da calciatore a calciatore, da trauma a trauma. Questo comporta un aumento di liquidazione dell'osso e di seguito arrivano il dolore.
